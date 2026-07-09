Легенда «Оттавы» Альфредссон оценил свой переход в тренерский штаб «Торонто»

Шведский тренер Даниэль Альфредссон высказался о переходе из «Оттавы» в тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс». Швед в качестве игрока провёл в составе «Сенаторз» 16 сезонов, в том числе 13 из них в роли капитана. Клуб вывел из обращения 11-й номер Альфредссона.

«Болельщикам «Оттавы» — я люблю вас, как и всегда, понимаю, что это странный день для вас, но также и захватывающая глава в моей тренерской карьере. Полностью понимаю ваши чувства. В этом нет никаких сомнений. Поговорив с друзьями и другими тренерами, понял, что когда тренируешь, это совсем другое ощущение. Когда я почувствовал, что это та карьера, которой хочу заниматься, осознал, рано или поздно мне придётся сменить место работы.

Мне нужно было набраться опыта. В своих мечтах я бы хотел стать главным тренером «Оттавы». Никто не остаётся тренером навсегда на одном месте, независимо от того, насколько ты популярен. Нужно показывать результаты. Чтобы стать лучше как тренер, нужно пройти этот путь и сменить место работы», — цитирует Альфредссона Ottawa Citizen.

Альфредссон является лидером «Оттавы» по голам (426), передачам (682) и очкам (1108). По числу сыгранных матчей (1178) занимает второе место. В 121 матче в плей-офф за «Оттаву» он набрал 100 (51+49) очков.