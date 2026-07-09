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Форвард ЦСКА Бучельников: ребёнком я мечтал играть в НХЛ. Сейчас это должно стать целью

Форвард ЦСКА Бучельников: ребёнком я мечтал играть в НХЛ. Сейчас это должно стать целью
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Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников рассказал о планах продолжить карьеру в КХЛ в следующем сезоне, а затем перейти в НХЛ. Права на 22 -летнего форварда в НХЛ принадлежат «Сент-Луис Блюз».

«У меня есть контракт в России. Когда я был ребёнком, моей мечтой было играть в НХЛ. Сейчас это должно стать целью, а не просто мечтой, потому что ты понимаешь: у тебя есть навыки, есть потенциал. Нужно работать над этим и становиться лучше каждый день. В ЦСКА верят в меня. Это отличная возможность. У меня есть ещё один год в России. Мне нужно использовать это время, чтобы стать лучше, стать физически сильнее. Я должен работать ради этого», — цитирует Бучельникова The Hockey News.

В 44 матчах за армейский клуб в прошедшем регулярном сезоне КХЛ Бучельников набрал 25 очков — забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач.

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