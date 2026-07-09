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«Цинизм высшего уровня!» Олимпийский чемпион — об отстранении хоккейной сборной России

«Цинизм высшего уровня!» Олимпийский чемпион — об отстранении хоккейной сборной России
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов ответил на вопрос, что для него стало самым интересным на прошедшем драфте НХЛ — 2026.

МОК накануне принял принципиальное решение о возвращении сборных России на мировые турниры. «Железный занавес» снят?
— Очень хорошая новость, хочется верить, что политику наконец-то уберут из спорта. Многие виды уже сделали первый шаг, но, к несчастью, в хоккее все идёт с огромным трудом. В мировом хоккее на первых ролях страны, которые пропитаны политикой и имеют мало общего со здравым смыслом. Судя по всему, они будут упорствовать до последнего.

Прочитал недавнее интервью латвийского хоккейного чиновника. Пару месяцев назад он убеждал нас в том, что политика не имеет никакого отношения к отстранению сборных России и Беларуси, виной всему некая безопасность турниров в случае нашего участия.

И вот теперь после решения МОК транслирование баек про безопасность мгновенно завершилось. И нам на голубом глазу говорят, что возвращение сборных России приведёт фактически к бойкоту мировых турниров со стороны ряда сборных. Цинизм высшего уровня! То есть мы получаем откровенное признание того, что в спорт вмешивается именно политика ряда стран. То есть возвращаемся во времена холодной войны, когда бойкотировались Олимпиады — в СССР и США, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

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