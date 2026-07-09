Журналист НХЛ: если «Филадельфия» не получит Карлссона, их фокус сместится на Мичкова

Журналист Билл Мельцер заявил, что руководство «Филадельфии» тщательно подошло к выбору усиления состава, предложив оффершит форварду «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. 21-летний швед станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Он подписал пятилетний контракт на $ 90 млн. «Дакс» могут повторить предложение в течение недели и сохранить игрока или отказаться и получить четыре драфт-пика в первом раунде в качестве компенсации.

«Если «Анахайм» повторит Карлссону контракт «Филадельфии», «Флайерз» будет не просто переключиться на другую цель. Предложение контракта Карлссону потребовало тщательного планирования, основывалось на стратегической информации, как руководство «Дакс» распределяет свой операционный бюджет, на поиске конкретного подходящего игрока — не просто любого центрального нападающего, а именно этого.

Если подписать его не удастся, фокус, скорее всего, сместится на защитника для игры в большинстве. Но главное — подписать контракты с игроками собственного состава и планировать продление Матвея Мичкова в следующем году», — написал Мельцер в соцсети Х.