Сергей Светлов: влиятельные страны в ИИХФ встали на лыжню политики и по ней едут

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов дал прогноз о возвращении сборных России по хоккею на международную арену.

— Ваш прогноз на развитие ситуации.

— К сожалению, она во многом тупиковая. В ИИХФ есть несколько влиятельных стран, которые встали на лыжню политики и по ней едут. Приводить им какие-то аргументы практически бесполезно. Не удивлюсь, если сначала сборным России удастся вернуться на мировую арену в соревнованиях не ИИХФ, а НХЛ. Например, на том же Кубке мира. Ведь за океаном на первом месте бизнес, а политика этот бизнес всего лишь обслуживает.

Ещё есть надежда и на молодёжные чемпионаты мира. При их организации велика роль Северной Америки, для которой первенство мира среди молодёжи — важный этап для подготовки к драфтам новичков НХЛ. Такие турниры обычно проходят в США и Канаде, поэтому организаторам по силам продавить участие российских хоккеистов, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.