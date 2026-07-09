Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сообщил о рождении третьего ребёнка

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сообщил о рождении второго сына. Это третий ребенок хоккеиста. У него также есть дочь.

«Шарипзянов Ариан Дамирович. 08.07.2026. 3730 г, 54 см. Добро пожаловать в семью», – написал Шарипзянов в своём телеграм-канале.

Фото: личный архив Шарипзянова

В прошлом сезоне Шарипзянов победил в номинации на приз «Золотая клюшка» — награда лучшему игроку регулярного чемпионата КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.