Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сообщил о рождении третьего ребёнка

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сообщил о рождении третьего ребёнка
Комментарии

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сообщил о рождении второго сына. Это третий ребенок хоккеиста. У него также есть дочь.

«Шарипзянов Ариан Дамирович. 08.07.2026. 3730 г, 54 см. Добро пожаловать в семью», – написал Шарипзянов в своём телеграм-канале.

Фото: личный архив Шарипзянова

В прошлом сезоне Шарипзянов победил в номинации на приз «Золотая клюшка» — награда лучшему игроку регулярного чемпионата КХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.

Материалы по теме
Капитан «Авангарда» Шарипзянов: после завершения сезона неделю не разговаривал с женой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android