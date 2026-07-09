Фетисов назвал дебилом Тардифа за статью ИИХФ про «Каролину» без упоминания россиян

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ не упоминать российских игроков в статье о победе «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли. Обладателями трофея в составе «ураганов» стали российские игроки — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников.

«Когда Международная федерация хоккея, поздравляя команду, победившую в Кубке Стэнли, не обозначает российских игроков, я воспринимаю это как абсурд и безумие. Как это вообще можно — пропустить тех наших ребят, на которых ходят миллионы болельщиков и которых боготворят мальчишки во всех странах мира?

ИИХФ — это ведь общественная международная организация, в уставе которой прописано уважать, ценить и лелеять всё, что связано с развитием хоккея. И особенно тех, кто двигает нашу игру вперёд. И если президент федерации [Люк Тардиф] этого не делает, значит, он дебил.

Сергей Викторович Лавров ранее обозначил этим словом некомпетентность определённых международных чиновников. И оно уже, можно сказать, входит в словарь дипломатических отношений. И такой дебилизм проявляется у главы ИИХФ. Надеюсь, что недавнее решение МОК каким-то образом повлияет на исправление всех этих вещей», — цитирует Фетисова «РИА Новости».