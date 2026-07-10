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Вадим Шипачёв отреагировал на смерть своего бывшего одноклубника

Вадим Шипачёв отреагировал на смерть своего бывшего одноклубника
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Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв отреагировал на смерть известного российского нападающего Артёма Фёдорова, который ушёл из жизни в возрасте 32 лет. Шипачёв являлся капитаном московского «Динамо» в сезоне-2021/2022, когда Фёдоров также выступал за бело-голубых.

— Как получил приглашение сыграть в матче памяти Артёма Фёдорова? Трагическая новость: профессиональный спортсмен ушёл из жизни в 32 года. Насколько такие события выбивают из колеи?
— Находились в Москве в это время. Жёны переписывались. Приехали, приняли участие в матче памяти Артёма. Много ребят подъехало из тех, кто играл с ним в разных командах. Конечно, грустное событие, в 32 года, когда уходит из жизни хороший человек, игрок, семьянин, очень грустно, – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Вадимом Шипачёвым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.

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