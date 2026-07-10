Шипачёв рассказал, как ему выступалось за минское «Динамо» под наблюдением Лукашенко

Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв поделился эмоциями от игры за минское «Динамо» под наблюдением президента Беларуси Александра Лукашенко.

— Следишь за тем, что сейчас происходит в минском «Динамо»? Команда существенно обновляется. У неё до сих пор пока нет главного тренера, ушли многие ведущие игроки. Переживаешь ли за дальнейшее будущее клуба?

— Я провёл там два хороших года, было здорово, выполнили небольшие задачи, которые ставили перед нами. В целом Минск провёл классные два сезона. Конечно, была огромная поддержка болельщиков. Вся страна стояла на ушах в ходе плей-офф, в сезоне – то же самое. Все любят очень хоккей, Минск – хоккейная история.

— Насколько круто выходить на лёд, когда смотрит президент страны и при случае даже может покритиковать?

— Это и ответственность, и очень круто осознавать, что президент следит за «Динамо» Минск, – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.