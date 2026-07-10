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Шипачёв — о перспективах уехавших белорусов в Америку: думаю, Квартальнов их подготовил

Шипачёв — о перспективах уехавших белорусов в Америку: думаю, Квартальнов их подготовил
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Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв поразмышлял о перспективах белорусских хоккеистов минского «Динамо», которые в межсезонье перешли в клубы НХЛ.

— Сейчас твои бывшие партнёры Виталий Пинчук, Вадим Мороз, Егор Бориков решили попробовать себя в НХЛ. Каковы их перспективы, на твой взгляд? Готовы ли они сразу там заиграть?
— Ребята играли у Дмитрия Вячеславовича Квартальнова в вертикальный хоккей. Думаю, он их подготовил и морально, и физически. Надеюсь, у них всё получится, они большие молодцы. С ребятами провёл два года, видел, как они развиваются. Cейчас это очень сильные серьёзные игроки, – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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