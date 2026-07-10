Шипачёв — о селекции «Салавата Юлаева»: костяк остался, будут уже точечные добавления
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Нападающий «Салавата Юлаева» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от игры за уфимский клуб в предстоящем сезоне КХЛ.
— В Уфе для тебя имеет значение, с кем будешь играть за «Салават Юлаев»?
— Думаю, тут и оценивать не стоит. Команда хорошая будет по-любому. Если говорить о подписаниях, то они и в прошлом году здорово в конце играли. В принципе, костяк остался, будут уже точечные добавления в команду. Приедем на сборы, посмотрим, скажут, какие задачи. Но у Уфы всегда высокие задачи, так что должно быть всё нормально, – сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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