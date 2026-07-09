«Адмирал» заключил контракт с защитником Фёдором Крощинским. Как сообщает пресс-служба приморского клуба, двусторонний контракт рассчитан на один сезон.

24-летний защитник — воспитанник московского хоккея. В Континентальной хоккейной лиге дебютировал в сезоне-2021/2022 в составе ХК «Сочи». Также выступал за «Нефтехимик» и «Трактор».

В минувшем сезоне Крощинский провёл 47 матчей за челябинский и нижнекамский клубы, набрав 7 (1+6) очков. Всего на счету защитника 198 матчей в КХЛ и 22 (3+19) результативных балла.

Ранее «Адмирал» расторг контракт с нападающим Данилой Квартальновым, заключённый две недели назад.