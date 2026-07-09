«Сибирь» подписала пробный контракт с нападающим Егором Бабенко

«Сибирь» заключила пробный контракт с нападающим Егором Бабенко, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Воспитанник тюменского хоккея, выступал за «Сарыарку-2» (2012-2013), «Тюменский Легион» (2013-2014), «Ладью» (2014-2015, 2017-2018), «Летбридж Харрикейнз» (2015-2017), «Ладу» (2017-2018, 2023-2024), «Рубин» (2018-2019, 2019-2021, 2025-2026), «Динамо» М (2018), «Северсталь» (2018-2019), «Трактор» (2019), «Челмет» (2019), «Сочи» (2021-2023) и «Ак Барс» (2024-2025).

Всего на счету форварда 171 матч в КХЛ и 36 набранных очков — 17 заброшенных шайб и 19 результативных передач. В прошлом сезоне Бабенко выступал в ВХЛ за «Рубин».