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Никита Щитов назвал самые интересные переходы межсезонья в КХЛ

Никита Щитов назвал самые интересные переходы межсезонья в КХЛ
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов озвучил главные, по его мнению, переходы в межсезонье КХЛ и отдельно отметил трансферы СКА.

«Сильный переход — это Захар Бардаков в СКА. Он поиграл в «Колорадо» и получил опыт в НХЛ. Это классное усиление. Нужно отметить и переходы в СКА Аймурзина и Глотова, также шведского нападающего Вайссбака. Интересно будет посмотреть, как они заиграют и реализуют свой потенциал. Там же оказался неплохой игрок обороны — Владислав Сёмин. Если тренерский штаб направит его в правильное русло, из него может получиться классный атакующий защитник.

В «Салават Юлаев» вернулся Александр Алексеев. Интересно будет понаблюдать за этим игроком: насколько он окреп после нескольких лет в Северной Америке. Можно отметить и переход Ивана Федотова в «Спартак». Хочется, чтобы он вернулся на прежний уровень. Может, в КХЛ ему будет проще. Интересно посмотреть в «Спартаке» и на Евгения Свечникова.

Интересный переход — Марат Хайруллин в ЦСКА. «Автомобилист» усилился Слепышевым, Карпухиным, а Зборовский из Екатеринбурга перешёл в московское «Динамо». Много интересных переходов, хотя в целом все знакомые лица, ходят по кругу. К сожалению, нет такого: «Вау! Приехала звезда». Но в современных условиях это сделать тяжело», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

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