«Шанхайские Драконы» заключили контракт с канадским защитником Ником Чичеком

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил контракт с 26-летним канадским защитником Ником Чичеком. Как сообщает пресс-служба китайской команды, соглашение подписано сроком на один сезон.

С 2021-го по 2024-й Чичек выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» и «Абботсфорд Кэнакс», а также провёл 16 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс».

В сезоне-2024/2025 играл в Германии за «Адлер Маннгейм», затем вернулся в Северную Америку в АХЛ и в прошлом сезоне провёл за фарм-клуб «Калгари Флэймз» 70 матчей, в которых набрал 25 (7+18) очков. Всего в АХЛ Чичек сыграл 233 матча, забросил 17 шайб и отдал 54 результативные передачи.