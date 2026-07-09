В «Шанхайских Драконах» оценили подписание контракта с бывшим защитником НХЛ

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин высказался о подписании контракта с бывшим защитником НХЛ и АХЛ Ником Чичеком.

«Чичек — мобильный двусторонний защитник, полезный как в атаке, так и в обороне. В АХЛ сезона-2025/2026 он достиг показателя в 25 очков в 70 матчах – это не чистый «домосед», однако для нас важны его способности в силовой и оборонительной работе. Габариты, жёсткость и надёжность — вот плюсы нашего новичка, он умеет играть просто, плотно, не боится контакта. Поможет команде не только в меньшинстве, но и в большинстве, поскольку здорово читает игру, обладает высоким хоккейным IQ», — цитирует Артюхина пресс-служба клуба.