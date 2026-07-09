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«Тафгай приходил, драться учил». Белорусский форвард Бориков — о лагере развития «Юты»

«Тафгай приходил, драться учил». Белорусский форвард Бориков — о лагере развития «Юты»
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Нападающий «Юты Маммот» Егор Бориков рассказал о пребывании в лагере развития клуба НХЛ. В сезоне-2025/2026 20-летний белорусский форвард выступал за минское «Динамо» в КХЛ.

— Что за тренировки были в лагере развития «Юты»? Они сильно отличались от тех, что в минском «Динамо»?
— Ничего принципиально нового не было. За все дни было четыре льда. Час занимались катанием, по часу — на станциях: две бросковые, одна — по вбрасываниям, а ещё на одной тафгай к нам приходил, драться учил, показывал разные нюансы. Он сказал, что необязательно драться, но ты должен уметь постоять за себя, это важно для команды. Тебе не нужно быть тафгаем, но эти навыки полезны. Также во время кэмпа сдавали тесты: в зале — силовые, на льду — на скоростные качества. Но вообще сильно сложных тестов не было, — цитирует Борикова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

В прошлом сезоне КХЛ Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки за минское «Динамо», добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.

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