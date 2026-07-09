Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российская хоккеистка Фануза Кадирова продлила контракт с «Оттавой» на два года

Российская хоккеистка Фануза Кадирова продлила контракт с «Оттавой» на два года
Комментарии

Российская нападающая Фануза Кадирова подписала новый контракт с «Оттавой», которая выступает в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Хоккеистка продлила соглашение с канадской командой на два года.

Отметим, что минувший сезон стал для Кадировой дебютным в PWHL. 28-летняя хоккеистка провела 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметилась 10 заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «0». В плей-офф на её счету восемь игр и 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3».

В сезоне-2024/2025 Фануза защищала цвета петербургского клуба «Динамо-Нева», став победительницей Женской хоккейной лиги.

Материалы по теме
Россиянку Гредзен выбрали на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android