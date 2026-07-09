Российская хоккеистка Фануза Кадирова продлила контракт с «Оттавой» на два года

Российская нападающая Фануза Кадирова подписала новый контракт с «Оттавой», которая выступает в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Хоккеистка продлила соглашение с канадской командой на два года.

Отметим, что минувший сезон стал для Кадировой дебютным в PWHL. 28-летняя хоккеистка провела 28 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметилась 10 заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «0». В плей-офф на её счету восемь игр и 5 (2+3) очков при показателе полезности «+3».

В сезоне-2024/2025 Фануза защищала цвета петербургского клуба «Динамо-Нева», став победительницей Женской хоккейной лиги.