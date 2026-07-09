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«Самое главное — получать удовольствие». Серебряков дал совет молодым вратарям

«Самое главное — получать удовольствие». Серебряков дал совет молодым вратарям
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Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков дал совет молодым вратарям и заявил, что самое главное — получать удовольствие от своего дела.

«Посоветую больше спать и правильно восстанавливаться. Естественно, хорошо питаться – после игры лучше съесть мясо, чем фастфуд. И самое главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Без этого не будет правильного отношения к делу, настроения и, как следствие, результата.

У меня сын Даниил сходит на хоккей, а потом просит ещё с друзьями поиграть на улице. И ты думаешь: «Ну всё, ребенок, ты устал». Сам приезжаешь уставший после тренировки, а он просит ещё поиграть дома. Ребёнок кайфует, и ему неважно, сколько он уже отыграл», – приводит слова Серебрякова Sports.ru.

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