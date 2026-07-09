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Плющев высказался о переходе шведского форварда Линуса Вайссбака в СКА

Плющев высказался о переходе шведского форварда Линуса Вайссбака в СКА
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал переход шведского нападающего Линуса Вайссбака в СКА.

«Никакого тут подтекста нет. СКА пригласил игрока, потому что он им интересен. Не думаю, что этот переход как-то повлияет на отношение других шведов к КХЛ. СКА взял игрока, чтобы добиться того результата, которого нужно было добиться в прошлом году», — приводит слова Плющева Vprognoze.

Напомним, шведские хоккеисты не переходили в клубы Континентальной хоккейной лиги с 2022 года. Вайссбак в прошлом сезоне в составе «Фрёлунды» взял Лигу чемпионов.

Ранее состав «Трактора» пополнил норвежский голкипер Хенрик Хёукеланн. Позднее стало известно, что вратарь не сможет сыграть за сборную Норвегии после перехода в челябинский клуб.

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