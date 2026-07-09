Экс-форвард «Вашингтона», «Торонто» и «Чикаго» Кемпф перешёл в «Литвинов»

31-летний нападающий Давид Кемпф подписал контракт на три года с клубом «Литвинов» из чемпионата Чехии. Об этом сообщает пресс-служба чешской команды.

Ранее форвард выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс». По ходу прошлого сезона его обменяли из «Кэнакс» в «Вашингтон» Кэпиталз на пик в шестом раунде драфта-2026. Всего за карьеру в НХЛ чешский нападающий провёл 601 матч с учётом плей-офф, в которых забил 54 гола и сделал 102 результативные передачи.

Отметим, что в минувшем сезоне за «столичных» Кемпф провёл только две игры из-за проблем с визой и последующим попаданием в запас.