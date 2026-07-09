Нападающий Бывальцев высказался о своём переходе в «Ак Барс»

Нападающий Алексей Бывальцев прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Ак Барсом». Ранее он выступал за «Автомобилист».

«Очень рад перейти в «Ак Барс», это большой клуб с большой историей. Мы уже общались с тренерским штабом – нам всем понравился диалог, это сказалось на решении переехать в Казань. Есть полное понимание о задачах и роли в команде, всё будет зависеть от меня и моей игры. Наша главная цель – борьба за Кубок Гагарина, и я постараюсь приложить для этого все свои умения и усилия на льду», – приводит слова Бывальцева пресс-служба казанского клуба.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провёл 70 матчей с учётом плей-офф, в которых набрал 17 (3+14) очков.