Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев получил два года дисквалификации за допинг

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев сообщил, что получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. О положительной допинг-пробе хоккеиста стало известно 15 марта 2025 года. Каменев выступает за армейский клуб с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026.

«Друзья, сегодня состоялось слушание по моему делу. По его итогам срок моей дисквалификации составит два года.

Кто‑то говорит, что на фоне возможных исходов это неплохой результат, но я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное.

Мы ждём сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность.

Отдельное спасибо моим юристам, которые ведут моё дело, и всем вам за поддержку, сообщения и добрые слова, для меня это очень важно! Не опускаем руки и двигаемся дальше!» — написал Каменев в своём телеграм-канале.

Отметим, что форвард станет доступен в марте 2027 года.

Владислав — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, в КХЛ выступал за магнитогорский «Металлург», СКА и ЦСКА, провёл несколько лет в НХЛ, играя за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».