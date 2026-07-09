РУСАДА сократило срок дисквалификации форварда ЦСКА Каменева с четырёх до двух лет

РУСАДА сократило срок дисквалификации нападающего ЦСКА Владислава Каменева с четырёх до двух лет. Об этом сообщает юридическое агентство «Клевер Консалт», представляющее интересы хоккеиста.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение по делу нападающего ХК ЦСКА Владислава Каменева. Вместо максимально возможной четырёхлетней дисквалификации спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года.

В ходе разбирательства юристы «Клевер Консалт» представили доказательства и аргументы, которые были приняты во внимание при определении именно такого срока дисквалификации.

Позиция защиты была выстроена вокруг того факта, что обнаружение мельдония в пробе Владислава стало следствием употребления контрафактных импортных биологически активных добавок, которые на данный момент поставляются в Россию через цепочку третьих стран. Этому предшествовало полуторагодовое расследование, проводившееся юристами «Клевер Консалт», в том числе с привлечением полиции, прокуратуры и других государственных органов.

Несмотря на достигнутый результат, мы не можем назвать его однозначно положительным. Для нас единственным приемлемым исходом является либо полное оправдание нашего доверителя и отсутствие каких-либо санкций, либо существенное снижение санкции.

После получения полного текста решения ДАК РУСАДА мы внимательно изучим его и рассмотрим вопрос о подаче апелляции — для дальнейшего снижения срока санкции», — говорится в заявлении.

О положительной допинг-пробе хоккеиста стало известно 15 марта 2025 года. Каменев выступает за армейский клуб с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026.