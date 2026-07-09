Генменеджер «Оттавы» — о новом контракте с Жиру: его решение говорит о вере в команду

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос прокомментировал заключение договора с 38-летним форвардом Клодом Жиру. Сообщалось, что игрок мог перейти в «Филадельфию Флайерз», но решил остаться в «Сенаторз», где провёл четыре предыдущих сезона.

«Клоду потребовалось время, чтобы оценить все варианты. Решение продлить с нами контракт говорит о его вере в нашу команду и преданности клубу. Он настоящий профессионал и привнесёт в коллектив свой богатый опыт как на льду, так и за его пределами», – приводит слова Стэйоса сайт НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате Жиру провёл 82 матча и набрал 49 (14+35) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.