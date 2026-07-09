Плющев: Овечкин достиг всего, чего мог. Если он хочет ещё большего, то это уже его дело

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин последний снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Ранее россиянин подписал новый контракт со «столичными» на один год.

«Сможет ли побить рекорд? Если Саша принял решение остаться в НХЛ, то я не думаю, что мы должны дальше что-то комментировать. Может или не может он побить этот рекорд, хочет или не хочет. Овечкин достиг всего, чего мог. И если он хочет ещё большего, то это уже исключительно его дело», — приводит слова Плющева Vprognoze.

На данный момент на счету 40-летнего Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учётом плей-офф в активе Александра 1006 шайб, он занимает по этому показателю второе место после канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 1016 голов.