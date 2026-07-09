В «Анахайме» оценили подписание пятилетнего контракта с Лео Карлссоном

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал новое соглашение с нападающим Лео Карлссоном. Ранее клуб повторил контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» по форварду. Хоккеист подписал с «утками» пятилетнее соглашение с зарплатой в $ 18 млн в год.

«Мы очень рады, что с Лео заключён пятилетний контракт. Мы рассматривали его как ключевого игрока команды с момента нашей встречи перед драфтом 2023 года. Он — человек с характером как на льду, так и вне его. Лео — один из лучших игроков лиги, и мы всегда были готовы сделать ему любое предложение», — приводит слова Вербика пресс-служба клуба.

Отметим, что 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Ранее рекордсменом лиги по среднегодовой зарплате был российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ($ 17 млн).