Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Анахайме» оценили подписание пятилетнего контракта с Лео Карлссоном

В «Анахайме» оценили подписание пятилетнего контракта с Лео Карлссоном
Комментарии

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал новое соглашение с нападающим Лео Карлссоном. Ранее клуб повторил контрактное предложение «Филадельфии Флайерз» по форварду. Хоккеист подписал с «утками» пятилетнее соглашение с зарплатой в $ 18 млн в год.

«Мы очень рады, что с Лео заключён пятилетний контракт. Мы рассматривали его как ключевого игрока команды с момента нашей встречи перед драфтом 2023 года. Он — человек с характером как на льду, так и вне его. Лео — один из лучших игроков лиги, и мы всегда были готовы сделать ему любое предложение», — приводит слова Вербика пресс-служба клуба.

Отметим, что 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ. Ранее рекордсменом лиги по среднегодовой зарплате был российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ($ 17 млн).

Материалы по теме
Правило ОСА — это рабство XXI века. Хоккеисты имеют право сами решать свою судьбу
Правило ОСА — это рабство XXI века. Хоккеисты имеют право сами решать свою судьбу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android