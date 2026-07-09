«Тампа» назначила Пьер-Эдуара Бельмара на должность специалиста по развитию игроков

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о назначении Пьер-Эдуара Белльмара специалистом по развитию игроков. Он присоединится к команде развития, сосредоточившись на перспективных нападающих, и будет работать с тренерским штабом и игроками фарм-клуба.

41-летний Бельмар объявил о завершении карьеры в феврале 2026 года. Он провёл в общей сложности 700 матчей в НХЛ за команды «Филадельфия Флайерз», «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Сиэтл Кракен» и «Тампу», забив 64 гола и сделав 74 ассиста.

В 153 играх за два сезона в составе «Лайтнинг» Белльмар забросил 13 шайб и сделал 20 передач, а также набрал пять очков в 29 встречах плей-офф. Он занимает второе место по сыгранным матчам в НХЛ среди французских хоккеистов, уступая только Антуану Русселю.

Последним клубом Пьер-Эдуара был «Ажуа» из швейцарской национальной лиги. Он также принял участие в четырёх матчах на Олимпийских играх 2026 года за сборную Франции и забил один гол.