Владельцы «Анахайма» — о Карлссоне: повторить оффершит было простым решением

Владельцы «Анахайм Дакс» Генри и Сьюзан Самуэли высказались о том, что клуб повторил контрактное предложение нападающему Лео Карлссону от «Филадельфии Флайерз». Срок соглашения хоккеиста с кэпхитом $ 18 млн рассчитан на пять лет. 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

«Повторить оффершит было простым решением, поскольку Пэт (Вербик — генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») предусмотрительно оставил достаточно места под потолком зарплат, чтобы мы могли сохранить Лео. Мы возлагаем на него очень большие надежды. Мы твёрдо верим, что он продолжит свой стремительный рост и станет одним из действительно элитных центров лиги, продолжая при этом оказывать значительное влияние на наше сообщество», – говорится в заявлении владельцев «Анахайма», приведённом на сайте клуба.