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Канадский форвард Маклин Селебрини признан лучшим игроком сезона по версии ИИХФ

Канадский форвард Маклин Селебрини признан лучшим игроком сезона по версии ИИХФ
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» и сборной Канады Маклин Селебрини признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии Международной федерации хоккея. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

На Олимпийских играх 2026 года канадский форвард забросил пять шайб и сделал пять результативных передач в шести матчах турнира. Сборная Канады выиграла серебряные медали ОИ, уступив в финале США. На чемпионате мира — 2026 канадцы заняли четвёртое место. На ЧМ форвард отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 10 играх.

Второе место в голосовании занял вратарь сборной США Коннор Хеллебайк, ставший олимпийским чемпионом. Замыкает тройку бронзовый призёр Олимпиады финский нападающий Себастьян Ахо.

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