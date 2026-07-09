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Кожевников: ИИХФ 100% будет бойкотировать решение МОК по нашему допуску

Кожевников: ИИХФ 100% будет бойкотировать решение МОК по нашему допуску
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном возвращении сборной России на турниры под эгидой ИИХФ. Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«Международная федерация хоккея 100% будет бойкотировать решение МОК по нашему допуску. Здесь должна быть проделана большая работа со стороны руководства Федерации хоккея России, а не только высказано что-то словесно.

Владислав Третьяк – величайший хоккеист и авторитетный человек. Ему надо ехать разговаривать с ИИХФ и давить на них своим авторитетом.

Пока мало шансов в случае отказа добиться своей правоты и добиться через суд переноса чемпионата мира 2027 года из Германии, если Международная федерация хоккея решит не допустить к нему сборную России. Но они есть, и любые шансы нам надо использовать», – приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

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