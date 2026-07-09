Карлссон: очень хотел, чтобы «Анахайм» повторил предложение «Филадельфии»

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон высказался о продлении контракта с командой. В четверг, 9 июля, клуб повторил контрактное предложение игроку от «Филадельфии Флайерз». Срок соглашения хоккеиста с кэпхитом $ 18 млн рассчитан на пять лет. 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
«Это было предложение, которое, думаю, подписал бы каждый. Когда видишь такую сумму, трудно сказать «нет». Моя команда тоже всё прекрасно понимает. Они поступили бы так же. Это было предложение, которое подписали бы 99% людей. Ответ довольно прост. Но я очень хотел быть здесь. Очень хотел, чтобы они повторили предложение. Я хочу быть игроком «Анахайм Дакс», – приводит слова Карлссона сайт НХЛ.
Напомним, «Анахайм» выбрал шведа в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2023 года.