Карлссон: очень хотел, чтобы «Анахайм» повторил предложение «Филадельфии»

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон высказался о продлении контракта с командой. В четверг, 9 июля, клуб повторил контрактное предложение игроку от «Филадельфии Флайерз». Срок соглашения хоккеиста с кэпхитом $ 18 млн рассчитан на пять лет. 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Это было предложение, которое, думаю, подписал бы каждый. Когда видишь такую ​​сумму, трудно сказать «нет». Моя команда тоже всё прекрасно понимает. Они поступили бы так же. Это было предложение, которое подписали бы 99% людей. Ответ довольно прост. Но я очень хотел быть здесь. Очень хотел, чтобы они повторили предложение. Я хочу быть игроком «Анахайм Дакс», – приводит слова Карлссона сайт НХЛ.

Напомним, «Анахайм» выбрал шведа в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2023 года.