«Северсталь» представила план подготовки к сезону-2026/2027

«Северсталь» опубликовала план предсезонной подготовки команды. Подготовка к сезону-2026/2027 для игроков на двусторонних контрактах стартует 15 июля с медицинского осмотра. 29 июля готовиться вместе с командой начнут хоккеисты на односторонних контрактах.

С 16 по 31 июля игроки будут находиться в Череповце, где пройдут тренировочные сборы. С 1 по 9 августа вся команда соберётся в Подмосковье, а 12-26 августа сборы продолжатся в Череповце.

На август также запланированы два тренировочных матча. 16 августа в Москве состоится игра со «Спартаком», а 21-го — с «Локомотивом» в Ярославле.

С 27 по 31 августа «Северсталь» примет участие в Кубке Блинова, который пройдёт в Омске.