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ЦСКА объявил о возвращении своего воспитанника из Северной Америки

ЦСКА объявил о возвращении своего воспитанника из Северной Америки
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ЦСКА подписал контракт с защитником Даниилом Скворцовым, сообщает пресс-служба армейского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

19-летний защитник является выпускником хоккейной школы ЦСКА. Он выступал за «Красную Армию» в сезоне-2023/2024, сыграл 23 матча в регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей. В плей-ин на его счету две встречи. В предыдущем сезоне Даниил играл за команды CHL в Северной Америке. Он провёл 55 матчей, в которых набрал 9 (1+8) очков.

По итогам регулярки сезона-2025/2026 ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. В плей-офф армейцы дошли до 1/4 финала, где уступили «Авангарду» в серии со счётом 1-4.

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