Гомоляко — о дисквалификации Каменева: считать мельдоний допингом — это смешно

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о двухлетней дисквалификации нападающего Владислава Каменева за допинг. О положительной допинг-пробе хоккеиста стало известно 15 марта 2025 года. Каменев выступает за армейский клуб с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026. Сообщалось, что в его организме был обнаружен мельдоний.

«Когда наших спортсменов хотели уличить в якобы употреблении допинга, нашли этот мельдоний. Но все знают, что мельдоний – это вообще какая-то пустышка, витаминка. И никакого отношения к достижению каких-то сверхрезультатов он не имеет. Поэтому считать мельдоний допингом – это смешно.

Каменев – один из лучших центральных нашей страны. Поэтому очень жаль, что принято решение о двухлетней дисквалификации и то, что он не будет допущен до марта следующего года. Но Влад уже высказался, что намерен со своими юристами обжаловать это решение. Поэтому я ему желаю поскорее вернуться в хоккей и радовать нас своей игрой», – приводит слова Гомоляко «Сила спорта».