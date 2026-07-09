«Монреаль» подписал контракт с форвардом Бреттом Берардом на год

«Монреаль Канадиенс» подписал двусторонний контракт с нападающим Бреттом Берардом, сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения рассчитан на один год. Напомним, 26 июня «Монреаль» выменял хоккеиста у «Нью-Йорк Рейнджерс».

23-летний Берард провёл 13 игр без набранных очков в НХЛ за «Рейнджерс» в сезоне-2025/2026. Он также сыграл 41 матч за «Хартфорд Вулф Пак» в АХЛ в прошлом сезоне, забив шесть голов и сделав 16 результативных передач. Всего на счету Бретта 48 встреч в Национальной хоккейной лиге, шесть заброшенных шайб и четыре ассиста при показателе полезности «-7».

Нападающий был выбран «Рейнджерс» в пятом раунде под общим 134-м номером на драфте НХЛ 2020 года.