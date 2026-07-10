Овечкин посетил фан-встречу любителей пива в Москве в день годовщины свадьбы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на приглашение одного из баров Москвы и посетил встречу любителей пива. Как сообщают руководители бара, сама встреча заняла семь минут и прошла в день годовщины свадьбы хоккеиста.

«Семь недель ожидания! Мы сильно, мы просто до небес и обратно благодарны Александру Михайловичу за то, что он пришёл к нам, но ещё больше мы благодарны супруге Ови Анастасии, за то, что она в день годовщины их свадьбы сказала ему: «Сходи к ребятам, тебя ждут». Да, возможно, цитата была чуть иная, но так мы запомнили её со слов легенды…

Пара слов, несколько автографов, общее фото на память — и вот он уже машет нам рукой и желает удачи. Всё событие длилось минут семь. Но семь недель стоили этих минут...» — написано в сообщении бара «Зелёная мамба» в телеграм-канале.