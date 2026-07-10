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Инсайдер заявил, что у «Филадельфии» нет запасного плана после неудачи с Лео Карлссоном

Инсайдер заявил, что у «Филадельфии» нет запасного плана после неудачи с Лео Карлссоном
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Инсайдер Дэвид Паньотта выразил мнение, что «Филадельфия Флайерз» не будет продолжать рассылать оффер-шиты после неудачи с нападающим Лео Карлссоном. Ранее «Анахайм Дакс» повторил контрактное предложение «Филадельфии» по Карлссону. Хоккеист подписал с клубом пятилетнее соглашение с зарплатой в $ 18 млн в год.

«Насколько я понимаю, плана «Б» нет. Они не будут пытаться переманить Бедарда, Фантилли или кого-либо ещё», – приводит слова Паньотты Sportskeeda.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+4».

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