Владислав Каменев рассчитывал, что отбудет дисквалификацию до начала сезона

Хоккеист Владислав Каменев надеялся, что срок его дисквалификации истечёт до начала сезона-2026/2027. О положительной допинг-пробе хоккеиста стало известно 15 марта 2025 года. Каменев выступал за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026. Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства сократил дисквалификацию игрока с четырёх до двух лет.

«Рассчитывал, что срок в итоге будет ещё меньше. Я давно тренируюсь и готовился к началу сезона. Но юристы говорят, хорошо, что получилось именно так. Всё равно это не такой частый случай, когда так происходит, и нам удалось это сделать. Поэтому большое спасибо юристам, что они проделали такую большую работу, почти полтора года занимаясь этим», — приводит слова Каменева ТАСС.