Никита Щитов: здорово, что в «Тракторе» делается упор на своих воспитанников

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поддержал курс «Трактора» на своих воспитанников. Ранее генеральный директор челябинского клуба Иван Савин заявил, что в состав будут активно заводить молодых игроков.

— Как вы относитесь к решению «Трактора» дать в новом сезоне больше шансов своим молодым воспитанникам?

— Я считаю, что это здорово. Я всегда за то, чтобы делался упор на своих воспитанников. И отлично, если они играют в своём родном регионе. Тем более челябинская школа всегда славилась своими мастерами. Мы помним, как Максим Шабанов в своё время здорово зашёл в команду. Но молодым ребятам нужно будет время на адаптацию в более сильной лиге. И если постараться, то можно получить хороший результат.

Также в «Тракторе» новый главный тренер и интересно, как он себя проявит, как найдёт общий язык с командой и как привыкнет к нашему менталитету. Это тоже вопрос. Сейчас мастерство у команд примерно одинаковое, поэтому многое зависит от тренеров — какие решения они будут принимать и как построят коллектив, — цитирует Щитова «РБ Спорт».