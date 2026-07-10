Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев высказался о продолжении карьеры

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев высказался о продолжении карьеры
Комментарии

Хоккеист Владислав Каменев высказался о продолжении своей профессиональной карьеры. 15 марта 2025 года стало известно о положительной допинг-пробе хоккеиста. Сообщалось, что в его организме был обнаружен мельдоний.

«Где я продолжу карьеру, непонятно. До этого ещё есть время, многое может измениться. Сейчас я свободный агент», — приводит слова Каменева ТАСС.

Каменев выступал за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026. Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства сократил дисквалификацию игрока с четырёх до двух лет. Владислав также выступал за СКА, «Колорадо Эвеланш», «Металлург» и некоторые другие клубы.

Материалы по теме
Владислав Каменев рассчитывал, что отбудет дисквалификацию до начала сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android