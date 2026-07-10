Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Каменев высказался о продолжении карьеры

Хоккеист Владислав Каменев высказался о продолжении своей профессиональной карьеры. 15 марта 2025 года стало известно о положительной допинг-пробе хоккеиста. Сообщалось, что в его организме был обнаружен мельдоний.

«Где я продолжу карьеру, непонятно. До этого ещё есть время, многое может измениться. Сейчас я свободный агент», — приводит слова Каменева ТАСС.

Каменев выступал за ЦСКА с 2021 года и полностью пропустил сезон-2025/2026. Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства сократил дисквалификацию игрока с четырёх до двух лет. Владислав также выступал за СКА, «Колорадо Эвеланш», «Металлург» и некоторые другие клубы.