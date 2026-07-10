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Сергей Бобровский заявил, что готов стать наставником Артура Ахтямова в «Торонто»

Сергей Бобровский заявил, что готов стать наставником Артура Ахтямова в «Торонто»
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Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от игры за один клуб с Артуром Ахтямовым. По итогам минувшего сезона 24-летний Ахтямов был признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ, получив «Джек Эй Баттерфилд Трофи».

«Мы уже успели с ним немного пообщаться. Судя по всему, он умный парень. И вежливый. От него многого ждут. Я рад, что могу принять участие в его развитии как хоккеиста», — сказал Бобровский журналистам.

Напомним, 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с канадским клубом. Последним клубом Бобровского была «Флорида Пантерз», за которую он выступал с 2019 года и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).

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