Вячеслав Фетисов оценил вероятность возвращения российского хоккея на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном возвращении сборной России на турниры под эгидой ИИХФ. Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«Во-первых, почему нас вообще выгоняли из международного спорта? Я не услышал никаких извинений. Да, дали рекомендации. Зачем МОК до этого рекомендовал исключить все наши федерации? На каком основании это сделано? Рекомендация должна быть одна — не на усмотрение федераций, а вернуть всех. Что касается хоккея, это самое непредсказуемое. Может быть всё что угодно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.