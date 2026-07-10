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Сергей Светлов оценил назначение Тамбиева главным тренером «Динамо»

Сергей Светлов оценил назначение Тамбиева главным тренером «Динамо»
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о новом тренерском штабе московского «Динамо». Ранее стало известно, что в сезоне-2026/2027 командой будет руководить Леонид Тамбиев.

— Сергей Александрович, стал известен состав тренерского штаба московского «Динамо» из восьми человек, имён там – раз-два и обчёлся. Есть тревога за родной клуб?
— Пока не стартовала даже предсезонная подготовка, так что рано делать какие-то выводы. Но вопрос не только в именах, которые пока не очень хорошо известны болельщикам и ветеранам бело-голубых, но и в глубине состава. Самое главное, чтобы у «Динамо» были востребованы молодые воспитанники, школа. Это фундамент любого клуба и особенно «Динамо», где всегда давали дорогу молодым. А сейчас, к сожалению, наши молодые – в основном в «Сан-Хосе», в АХЛ, в других североамериканских лигах. Хотя подходит хорошее поколение.

— Кто конкретно?
— Слежу за молодёжным «Динамо». Там, например, защитники Рябыкин и Лиматов, форварды Бондарь и Меликов уже стучатся в двери основного состава. Надеюсь, что эти таланты будут получать шансы в нашей основной команде. И «Динамо» из возрастной и нередко медлительной команды будет становиться командой молодой и бегущей, силой в движении. Вот что принципиально – а не чьи-либо имена, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.Ru.

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