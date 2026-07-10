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В «Торпедо» объявили о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым

В «Торпедо» объявили о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым
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Пресс-служба нижегородского «Торпедо» объявила о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым.

«Техническое расторжение контракта с Богданом Конюшковым. Защитник остаётся в составе «Торпедо» и выполнит свои обязательства перед клубом. Итогом юридических действий станет закрепление прав на защитника за хоккейным клубом «Торпедо». Освобождение от контрактных обязательств необходимо для подписания Богданом Конюшковым двустороннего контракта с «Монреаль Канадиенс», после чего игрок останется в Нижнем Новгороде на правах аренды до 31 мая 2027 года. Желаем Богдану продуктивного сезона, дальнейшего прогресса и побед!» — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

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