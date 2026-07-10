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В «Торпедо» объяснили решение о расторжении контракта с Конюшковым

В «Торпедо» объяснили решение о расторжении контракта с Конюшковым
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Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Евгений Забуга объяснил, почему в клубе было принято решение расторгнуть контракт с защитником Богданом Конюшковым. По словам функционера, в «Торпедо» с такой просьбой обратились представители хоккеиста.

«Представители Богдана обратились к нам с просьбой о предоставлении возможности «технического» подписания двустороннего контракта с Монреалем. Мы не имели аргументов против, поскольку он в любом случае отработает свой контракт с «Торпедо» до 31.05.2027 и далее вправе самостоятельно принять решение об активации контракта с клубом НХЛ, либо о продлении отношений с нами», — приводит слова Забуги пресс-службы клуба.

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В «Торпедо» объявили о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым
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