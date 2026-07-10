Кожевников отреагировал на приглашение тренера Скудры в «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на приглашение латвийского тренера Петериса Скудры в московский «Спартак». Специалист назначен на должность ассистента главного тренера клуба Алексея Жамнова.

— Александр Викторович, главный трансфер лета в КХЛ – по вашей версии?

— Послушайте, сейчас можно сколько угодно гадать – всё покажет только сезон. Поэтому пока не вижу смысла обсуждать трансферы — и главные, и вообще любые. Лучше обсудим главный для меня клуб – «Спартак».

— Отличное предложение, тем более что вы остались в стороне от дискуссии «спартаковских» ветеранов и Владимира Плющева по приглашению латышского специалиста Петериса Скудры...

— Всё верно, там вообще не увидел темы для обсуждения. Не знаю, где и за кого играл Скудра. Зато – как и вся Россия – знаю, где играл, а потом тренировал Алексей Жамнов. Человек, хоккеист и специалист, который многое отдал нашему хоккею и нашей стране. Поэтому в первую очередь поддерживаю Жамнова. И не нужно никаких теорий заговора, а также коллективных писем. Скудра плюс Евгений Корешков приглашены руководством, чтобы Алексею помогать и работать ассистентами. Точка! В роли болельщика намерен внимательно за этой помощью следить на протяжении всего сезона. Верю, что у «Спартака» сложится интересный штаб во главе с Жамновым, – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.Ru.