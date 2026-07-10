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«Вы подаёте сильный пример». Роман Ротенберг поздравил Михаила Дегтярёва с днём рождения

«Вы подаёте сильный пример». Роман Ротенберг поздравил Михаила Дегтярёва с днём рождения
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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поздравил министра спорта РФ, главу Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва с днём рождения. Сегодня, 10 июля, Дегтярёву исполнилось 45 лет.

«Поздравляю с днём рождения министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярёва! Сегодня вы решаете важнейшие для всей страны задачи – поддерживаете спортсменов и сборные команды России, развиваете детско-юношеский спорт, массовое спортивное движение, помогаете в строительстве и модернизации спортивной инфраструктуры. Под вашим руководством отечественная спортивная отрасль не только уверенно справляется с вызовами, но и продолжает динамично развиваться. А колоссальная работа по восстановлению международного статуса российских спортсменов и Олимпийского комитета России уже приносит свои плоды.

Отдельно хочу поблагодарить вас за внимательное отношение к хоккею – к сборным командам России, детско-юношескому направлению и массовому спорту. Важно и то, что вы сами подаёте сильный личный пример – отношения к спорту, здоровому образу жизни, дисциплине и работе над собой. Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, новых успехов и больших результатов на благо российского спорта и всей страны!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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