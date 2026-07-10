«Автомобилист» продлил контракты с двумя 20-летними хоккеистами

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила, что клуб продлил контракты с двумя 20-летними хоккеистами клубной системы Максимом Тарасовым и Даниилом Малоросияновым. Соглашения с игроками рассчитаны на два года.

«Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракты с двумя 20-летними игроками клубной системы – нападающим Максимом Тарасовым и защитником Даниилом Малоросияновым. С хоккеистами заключены двусторонние соглашения на два сезона – до 31 мая 2028 года.

Уроженец Екатеринбурга Максим Тарасов выступает в нашем клубе с 2023 года. В прошлом сезоне он принял участие в матчах за все три команды системы «Автомобилиста» и стал бронзовым призёром МХЛ вместе с «Авто». В его активе 28 матчей в КХЛ и 4 (2+2) набранных очка; 27 матчей за «Горняк-УГМК» (3+3) и 25 игр за «Авто» (9+12).

Даниил Малоросиянов пополнил ХК «Автомобилист» год назад. В прошлом сезоне он также принял участие в матчах за все три команды клубной системы. В его активе 27 матчей в КХЛ за главную команду, в которых он набрал 3 (0+3) очка, 32 игры в ВХЛ за «Горняк-УГМК» (3+4) и 15 матчей в МХЛ за «Авто» (0+4). В составе молодёжной команды Малоросиянов стал бронзовым призёром Чемпионата МХЛ», — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».