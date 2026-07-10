Кожевников — об Иване Федотове: если тебя ломает призыв в армию, к хоккею ты не готов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». 29-летний голкипер в прошлом сезоне играл в АХЛ. Красно-белые заключили с ним договор на два года. Отметим, что из-за пребывания в армии Федотов полностью пропустил сезон-2022/2023.

— Сегодня КХЛ – лига, в которой очень многое зависит от вратаря. Так всегда происходит, когда на льду не много мастеров и талантов. Так вот у «Спартака» в воротах не всё идеально. К сожалению, ушёл голкипер Георгиев. Пусть он в одиночку не вытянул нас в прошедшем сезоне, но в целом показал свой уровень вратаря НХЛ. И всем казалось, что проблема с первым голкипером в «Спартаке» наконец решена. На место Георгиева из Северной Америки приглашён Федотов, и эта замена, есть опасения, не в плюс «Спартаку».

— Поясните, пожалуйста.

— Если это тот Федотов, который четыре года назад выдал в ЦСКА и олимпийской сборной России суперсезон, то на «спартаковской» улице будет праздник. Но, к сожалению, вряд ли это тот Федотов. Три года назад видел практически все матчи ЦСКА, тогда этот вратарь стал для наших красно-синих соседей слабым звеном. Потом были «Филадельфия» и её фарм-клуб – с тем же результатом. Хоккей – это не институт благородных девиц, это профессиональный и жёсткий вид спорта, в котором выживает сильнейший. И если тебя ломает призыв в армию, то к этому спорту ты не готов, – приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.Ru.